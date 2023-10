Ecrit en 1956 en français par une Vénitienne, publié à Paris sous l'égide d'Albert Camus - dont elle était la traductrice -, Carnet vénitien est l'oeuvre d'une écrivaine entre deux cultures, la française et l'italienne. Amoureuse de Paris où elle séjourna souvent, elle gardera de ces années partagées entre la ville lumière et la cité lagunaire un souvenir nostalgique. Cette nostalgie imprègne son récit qui s'étend environ sur une année. La maison de Goldoni, les dentellières de Burano, le Fresco sur le Grand Canal, tout comme la fête annuelle des verriers ou les manèges de la Riva degli Schiavoni sont autant d'étapes de l'auteure qui dépeint sa ville natale. Sans oublier ses habitants et leurs moeurs, petit peuple, gamins, jeunes gens, femmes, vieux et vieillesâ- de la Giudecca, du Lido ou de Chioggiaâ- Une magnifique balade quasi intemporelle dans la Sérénissime !