Les héritiers de Giovanni Zanetti

Série "L'héritage des Stefanos" - Tome 2/3 Et si le plus précieux des héritages était un secret de famille ? Orpheline, Leah n'a pas eu la vie facile. Soucieuse de trouver un emploi au plus vite, elle accepte un poste de gouvernante chez Giovanni Zanetti, que l'on dit impitoyable. Au manoir, Leah se sent bien, à sa place et en sécurité. En effet, loin de lui faire peur, son patron lui inspire des sentiments troublants et même du désir. Une attirance qui lui vaut de perdre la tête entre ses bras... Mais toute folie a ses conséquences : Leah le comprend le jour même où elle se découvre enceinte de jumeaux !