Comptines - Géant

Une sélection de 13 comptines parmi les plus connues et les plus chantées dans les crèches et les écoles : Une Souris verte - Do, ré, mi, la perdrix - 1, 2, 3, je m'en vais au bois - Meunier, tu dors ? - J'aime la galette - Mon petit lapin - La Famille Tortue - Une Poule sur un mur - Pomme de reinette et pomme d'api - Sur le plancher, une araignée - Un Grand Cerf - Dans la forêt lointaine - Au feu, les pompiers. Un format géant à partager, idéal pour les collectivités. Un QR Code renvoie aux versions audio des comptines. Les comptines sont accompagnées de leur partition et d'un lien vers la version sonore.