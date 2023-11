Les Hauts de Hurle-Vent. Edition collector

Un classique indémodable de la littérature anglo-saxonne du XIXe siècle dans une version collector. Le roman d'une passion déchirante et violente qui unit les amants parmi les plus connus de la littérature, Heathcliff et Catherine Earnshaw. Des personnages aussi indomptés et tourmentés que la lande du Yorkshire qui voit naître ces amours contrariées, sources autant d'exaltation que de cruauté.