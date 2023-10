Mon palais lumineux

Réalise un magnifique palais des mille et une nuits grâce à ce coffret contenant tout le matériel nécessaire ! Commence par décorer les planches avec les différents strass, les stickers brillants et le papier vitrail. Puis assemble les éléments en suivant les étapes du pas à pas pour former ton magnifique palais ! Grâce à un ingénieux système d'emboitement, pas besoin de colle ! Place la guirlande lumineuse dans les encoches, et voilà un beau palais en volume, qui décorera joliment ta chambre ou servira de support de jeu.