Sky High Karma Tome 1

Si la question de la vie après la mort interroge les êtres humains, cette préoccupation est loin d'être une priorité pour Maï Takamaru alors que sa carrière si ! L'adolescente s'apprête à faire ses premiers pas dans le cinéma. Fille d'une ancienne gloire de la chanson, elle a décidé de suivre la même voie que sa mère. Malheureusement, un accident de la route va compromettre ses projets. Alors qu'elle est à l'hôpital, sa radio du crâne révèle une chose effrayante : une main semble faire pression sur la tête de l'adolescente... Il est peut-être temps pour Maï de s'intéresser à cette frontière séparant les esprits des vivants... On ne présente plus Tsutomu Takahashi, cet auteur prolifique qui a imaginé Sidooh, Blue Heaven, Alive, Black-Box et bien d'autres titres. Après la sortie récente de Sky High pour la première fois en France, nous proposons Sky High Karma. Cette série en deux tomes est une des suites de Sky High, et comme cette dernière, elle nous emmène dans les tréfonds de l'âme humaine à travers le prisme du folklore japonais.