Couples. Roman graphique

"Frans Masereel est un artiste belge dont la gravure a imprégné durablement le genre, un peu partout et jusqu'en Chine où il eut des émules dès les années 1930, à partir du moment où ses oeuvres y entrèrent clandestinement. Connu pour avoir offert un trait acide à son engagement contre la misère, la guerre et le fascisme, il compte parmi les artistes idéalistes qui ont lutté tout au long de leur vie pour une société plus juste et plus égalitaire" Laurence Bertrand Dorléac On trouve dans cet ouvrage 45 bois gravés pour une histoire du couple au fil de ses âges. Un reportage sur bois gravés tout en délicatesse pour ce sujet éternel qu'est le couple. A l'heure où l'amour est tant questionné, on trouvera ici, à la manière de ce magazine télé qu'était strip tease, un voyage parmi les "vrais gens" , vus au travers de leur accouplement tout en tendresse et émotion.