Un enfant mène en solitaire une existence décalée, dans l'ombre des grands chevaux et le souffle de leurs naseaux sur la paille. Entre une mère bientôt endeuillée, un frère qui lance des cailloux dans les vitres, et un père qui, peu après, se tuera à l'entraînement, il laisse s'installer en lui cette lente fascination qui le conduira à devenir lui-même jockey. En parallèle, avec un bout de crayon, sur des bons de commande ou de vieux catalogues, l'enfant confie sa détresse à la présence bienveillante des chevaux. Ainsi, et comme on apprend à se tenir en selle, se fait ce long apprentissage de l'écriture qui lui permettra un jour de tracer la première phrase de la lettre qu'il adressera à Monsieur le Comte et qui décidera de sa vocation. Ce livre a reçu la Bourse Del Duca lors sa parution (1987).