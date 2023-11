Le Crazy Horse, dans l'intimité d'un cabaret de légende

Le Crazy Horse figure au panthéon des cabarets parisiens. Depuis des décennies, des passionnés, parfois venus de l'autre bout du globe, assistent aux spectacles où l'excel­lence et les performances hors norme sont de rigueur. Cet ouvrage propose une plongée au sein de l'univers du Crazy Horse, nous dévoilant ses codes, ses rites, ses interdits. Il propose un regard inédit sur ce cabaret de légende. Témoignages de danseuses ou "? d'ex-Crazy Girls ? " , anecdotes, citations, éléments historiques, tout converge pour donner corps et sens à cette incontournable scène des nuits parisiennes. Une lecture décalée, originale et exigeante, qui permet de lever le voile - ou le rideau - sur cette institution aussi mythique que mystérieuse... Kathleen Tamisierancienne danseuse de haut niveau, est sociologue.