Le Bateau-Usine - Tome 2

Brimés par un capitaine sadique, isolés au milieu des océans, malades, harassés par leur travail, ces hommes découvrent la réalité d'un métier impitoyable. Ramenés au rang d'esclaves, les marins subissent la loi du bord, avec ses clans et ses perversions. La violence permanente, les vols, les agressions, les viols de jeunes marins, cet univers dépravé tenu par la seule autorité d'un capitaine sadique prônant une loi du plus fort appliquée à grand coups de fouet. Néanmoins la campagne de pêche doit se poursuivre, pour attraper des oursins géants, ou se confronter à des pingouins mutants. L'auteur nous plonge tout de suite dans cet univers carcéral que représente le bateau usine, et dans l'ambiance délétère qui a fait le succès du roman.