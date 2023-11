Mon Carnet d’oraison. 1. Hiver

Cet ouvrage, fruit de la collaboration d'un prêtre et d'une mère de famille nombreuse, aidés d'une petite équipe, propose une méditation guidée sur les textes de la Sainte Ecriture tirés de la liturgie (évangile ou épître de la messe, leçons des matines), selon la méthode que donne saint François de Sales dans l'Introduction à la Vie dévote. Le lecteur est ainsi guidé dans une compréhension plus savoureuse de la Bible, tout en entrant peu à peu dans l'intimité avec Dieu, par la vie d'oraison. Ce premier tome couvre les treize semaines allant du premier dimanche de l'Avent à la Septuagésime, ainsi que les principales fêtes de cette période, et peut être utilisé tous les ans.