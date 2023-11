Ce recueil reprend les deux textes que Roger Gilbert-Lecomte a consacrés à Arthur Rimbaud. Ils sont précédés d'un texte introductif de Bernard Noël. Roger Gilbert-Lecomte entretenait plus qu'une proximité avec Rimbaud, et s'il évoque dans ces deux textes essentiels l'oeuvre et la figure du poète, c'est pour faire sienne la "mission poétique" de Rimbaud. La réédition de ces textes est une vraie redécouverte, de même que l'introduction de Bernard Noël, réflexion sur la puissance d'évocation - voire d'incantation - du langage.