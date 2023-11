Votre design humain - Découvrez qui vous êtes réellement

Vous vous demandez quel est votre objectif de vie ? Ce que vous êtes venu faire dans ce monde ? Comment travailler, vous divertir et entrer en relation avec les autres avec naturel et facilité ? Vous trouverez les réponses à vos questions dans Votre Design Humain ! Le Design Humain est une méthode révolutionnaire de connaissance de soi, comprenant la sagesse de l'astrologie occidentale, le système des chakras, le Yi King, l'arbre de vie de la Kabbale, ainsi que certaines facettes de la mécanique quantique, de la biochimie et de l'astronomie modernes. Cet outil particulièrement puissant révèle avec une grande précision les talents innés de chaque individu, l'objectif de vie qui lui est propre ainsi que sa nature véritable. Il fournit également des conseils pratiques pour vous orienter sur votre chemin de vie personnel avec authenticité, facilité et succès. QUEL EST VOTRE TYPE ENERGETIQUE ? - Etes-vous un manifesteur ? Vous initiez le changement en accueillant à bras ouverts votre nature audacieuse et indépendante. Vous êtes ici pour faire ce que vous voulez, quand vous le voulez et si vous le voulez ! - Etes-vous un générateur ? Arrêtez de chercher ce que vous " devriez " faire et cessez de penser à l'avenir. Vous êtes plus efficace lorsque vous faites abstraction du bruit ambiant pour vous concentrer sur le moment présent et vous fier à votre instinct. - Etes-vous un générateur manifesteur ? Vous êtes conçu pour avoir de multiples facettes et sortir des sentiers battus. Lorsque vous êtes réceptif à votre environnement, vous remarquez que vous attirez facilement ce qui vous est bénéfique, tel un aimant. - Etes-vous un projecteur ? Oubliez l'agitation et le travail répétitif. Vous êtes ici pour partager votre sagesse et vos idées, et non pour vous astreindre à une semaine de travail de 40 heures ! - Etes-vous un réflecteur ? Vous êtes le miroir de ceux qui vous entourent et expérimentez leurs centres d'intérêt, sentiments et qualités de façon illimitée. Vous êtes ici pour vous libérer du besoin de vous définir et pour chérir votre ouverture d'esprit.