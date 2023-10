L'attachement en psychothérapie de l'adulte. Théorie et pratique clinique

La théorie de l'attachement est devenue une approche incontournable en psychopathologie et psychothérapie. Elle permet d'enrichir le regard du praticien sur la psychopathologie de l'adulte et d'éclairer certains aspects cruciaux à la réussite d'une psychothérapie. Dans les cas de traumatismes complexes, dans lesquels les figures d'attachement ont souvent été à l'origine de situations traumatisantes, la prise en charge est rendue particulièrement compliquée du fait des difficultés du patient à demander, recevoir et accepter des soins, notamment en psychothérapie. Savoir évaluer l'attachement dès les premiers entretiens en clinique adulte est un enjeu crucial, pour pouvoir ensuite tenir compte de cette dimension afin de favoriser l'alliance avec le thérapeute. De grands spécialistes internationaux de l'attachement se sont réunis dans cet ouvrage afin d'offrir au professionnel des pistes innovantes, lui permettant, grâce aux avancées en neurosciences : - d'affiner son évaluation clinique ; - d'appliquer la théorie de l'attachement à sa pratique ; - d'améliorer l'alliance de travail avec les patients difficiles ; - d'articuler les liens entre son histoire personnelle et sa propre capacité à dispenser des soins (caregiving). L'ouvrage présente enfin différentes modalités psychothérapeutiques liées à la théorie de l'attachement en différenciant les psychothérapies attachement-informées, les psychothérapies basées sur l'attachement et les psychothérapies de l'attachement. LES AUTEURS : Margaux Bouteloup, Pascale Brillon, Martin Debbané, Hélène Dellucci, Antoine Guédeney, Nicole Guédeney, Maëlle Hector, Jeremy Holmes, Hanneke Kalisvaart, Yann L'Hégaret, Dafna Lender, Bernard Pascal, Denise Schiffmann, Allan Schore, Joanna Smith, Mario Speranza, Susana Tereno, Pierre Van Damme, Virginie Vandenbroucke, Catalina Woldarsky Meneses.