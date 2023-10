Mon livre des chansons de Noël. Huit mélodies pour faire la fête

Ecoute et chante les plus beaux chants de Noël : Jingle bells (Vive le vent), We wish you a Merry Christmas, O Christmas Tree (Mon beau sapin), Silent Night (Douce Nuit), Deck the Halls, Rudolph the Red-Nosed Reindeer (Le petit renne au nez rouge)... Appuie sur l'étoile, écoute l'air, puis chante à ton tour ! 8 cantiques de noël, en anglais et en français, avec des partitions pour tous les musiciens en herbe. A écouter au fil d'un bel album aux illustrations irrésistibles, dans la tradition de Béatrix Potter.