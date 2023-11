Transaction suspendue

La crainte de tout acheteur d'un bien immobilier a pris corps pour la famille de l'auteur. En quelques minutes, le futur emménagement est compromis, femme et enfants errent désemparés. Un vendeur malhonnête et qui multiplie les faux-fuyants, les mensonges de toutes sortes et a même dupé un notaire, voilà le triste sire auquel a dû se confronter Steve St-Onge.