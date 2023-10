Les Petits Galets Blancs

Quelles ont été les rencontres déterminantes dans votre vie ? Il y a l'évidence de ces personnes présentes tout au long de votre parcours. Il y a ces visages qui peuplent votre quotidien puis s'en vont comme ils sont arrivés, mais dont le souvenir vous marque à jamais. Et puis il y a ces rencontres qui semblent anodines mais qui pourtant vont avoir un impact dans votre histoire. Sarah va accepter de se laisser guider par ces rendez-vous de la vie. Et, de rencontres en rencontres, elle va se reconnecter à ses passions et donner un nouveau sens à son existence. Dans ce roman où les relations humaines tiennent le premier rôle, j'ai tenu en tant qu'auteure à vivre moi-même l'expérience, celle de me laisser surprendre par des rencontres. C'est ainsi que j'ai invité deux personnages issus du monde réel à intégrer cette histoire. Le premier a été tiré au sort lors d'un concours sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une jeune fille, Juliette, qui n'est autre que l'une de mes anciennes élèves. Le second est le nageur handisport Théo Curin qui a eu la gentillesse d'accepter de participer à ce projet.