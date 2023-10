La fabuleuse histoire des effets spéciaux

Les effets spéciaux au cinéma racontés par Atom, le youtubeur aux 320 000 abonnés L'histoire des effets spéciaux est presque aussi vieille que celle du cinéma : dès que l'être humain a compris qu'une succession rapide d'images fixes permettait de donner l'illusion du mouvement, il a voulu contrôler, modifier, transformer ces images et y insuffler de la magie. Car le cinéma est le moyen idéal de s'évader et de rêver, et il est le lieu parfait pour voir des choses qui n'existent pas dans la réalité, ou qui sont impossibles. Voilà pourquoi depuis Méliès et Alice Guy, des génies ont créé puis peaufiné des techniques de plus en plus sophistiquées pour nous immerger dans des univers imaginés de toutes pièces. Atom est un passionné des effets depuis l'enfance. Après une courte carrière de prestidigitateur (il avait alors 10 ans), il a troqué sa canne et son chapeau pour un clavier et une souris. Sa passion s'est vite transformée en métier à plein temps : aujourd'hui, il dévoile sur sa chaîne YouTube comment ont été créées les images les plus stupéfiantes du 7e Art, qu'il s'agisse de grands classiques, comme Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des anneaux, ou de films plus récents, comme Avatar. En sa compagnie, plongez dans les coulisses des VFX ! Pédagogique et très accessible, l'ouvrage revient sur l'histoire des effets spéciaux au cinéma, en détaille les grandes évolutions jusqu'aux techniques les plus récentes et passe en revue les différents outils et trucages à la disposition des équipes d'aujourd'hui (car non, il n'y a pas que le fond vert). Vous y trouverez également une description des logiciels à la disposition des apprentis artistes, du débutant à l'expert... et des tutoriels pour franchir le pas !