Juliette à Boston

Juliette et ses amis partent en voyage scolaire à Boston. Rien ne peut gâcher leur bonheur de découvrir la célèbre université Harvard, la bibliothèque publique de Boston et la ville de Salem, connue pour ses effroyables histoires de sorcières. Ils auront également le plaisir de goûter aux fameux lobster rolls, de magasiner dans Newbury Street et de passer du temps sans adultes ? ! Toutefois, une ombre plane sur leur séjour ? : un membre du groupe semble cacher un lourd secret et d'autres donnent l'impression de tremper dans une affaire louche. Plus solidaires que jamais, Juliette et ses amis se font un devoir de mener l'enquête.