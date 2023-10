Un puzzle original 3D pour des enfants à partir de 3 ans qui permet de voyager dans le temps et retrouver le monde des dinosaures. Facile à réaliser, les pièces sont adaptées aux petites mains. Des repères faciles (chiffres et lettres) permettent à l'enfant un montage pas à pas. Le coffret est rigide avec une fermeture latérale aimantée qui permet de ranger et de transporter facilement le puzzle. En bonus, le coffret contient un livret avec des informations incroyables sur le monde des dinosaures.