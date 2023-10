La cuisine japonaise à l'écran. 60 recettes culte du Studio Ghibli à Midnight Diner

Passons à table avec les films, séries et animés japonais et leurs scènes gastronomiques. Du plaisir visuel au festin dans votre assiette, découvrez les recettes des plats que savourent nos personnages à l'écran. Un jour à humer les soupes tan men de la série Midnight diner, un autre à déguster le risotto japonais de Princesse Mononoké, sans oublier le ramen de Mme Tampopo. De l'écran à l'assiette, il n'y a qu'un pas ! Pour vous guider, La Cuisine japonaise à l'écran vous propose plus de 60 recettes simples et variées, inspirées par les plus grandes oeuvres japonaises vues sur le petit et le grand écran. Mangez comme vos personnag es préférés !