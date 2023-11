L'île au trésor. Edition collector

En cette époque lointaine, le jeune Jim vit à l'auberge de L'Amiral Benbow, que tient son père sur la route de Bristol. Lorsqu'un vieux marin rageur et mystérieux, " soufflant du nez comme une corne de brume ", s'y installe, le destin de Jim s'accélère. Le temps de quelques péripéties musclées, le voici mousse à bord de l'Hispaniola, en route pour l'aventure et l'île au Trésor !!! Mais nul ici n'est tout noir ou tout blanc : pas plus pirates que mousse, matelots ou même capitaines... Illustrer L'île au Trésor est un défi à la portée de rares talents... Cette fois, c'est à Anton Lomaev que Sarbacane a confié le soin de transmettre au public jeunesse ce chef-d'oeuvre universel, en version intégrale collector.