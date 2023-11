" Sauver ? " : telle est la question à laquelle ? es membres de l'Académie des sciences morales et politiques ont consacré ? endant un an des interventions et des débats, sous la présidence de Rémi Brague. Un tel sujet, volontairement polysémique, a permis d'aborder des questions aussi variées que l'économie, le malthusianisme, la pensée réactionnaire, le salut en religion ou l'urgence en écologie. Autant de thèmes qui reflètent les différents défis ? aractéristiques de notre époque, et dessinent ses limites et ses spécificités, dont s'emparent ici les intervenants. Qu'ils soient philosophes, chimistes, historiens, économistes, anthropologues, chacun apporte un point de vue éclairant sur le sujet. Cet ouvrage est le résultat d'un an de réflexion ? u sein de l'ASMP ? utour d'un thème qui met en lumière des grandes questions, intemporelles ou actuelles, qui nous concernent tous.