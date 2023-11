Le journal de Gurty Tome 12 : Vacances à Paris

Zut ! En Provence, Pépé Barbier s'est cassé un pied et Gaspard est contraint de ramener sa chienne, Fleur, avec lui à Paris le temps de la convalescence de Pépé. Pour la première fois de sa vie, Fleur quitte son Pépé et fait un grand voyage. Quelle émotion ! Gurty va en profiter pour faire découvrir à Fleur son univers parisien. Le parc Tino Rossi et ses copains, les pigeons qui nichent sur les rebords de fenêtre, les rats du parc... Sans compter les joies des taxis, des restaurants parisiens et les mystères qui hantent les égouts de Paris... Mais deux invités stupéfiants et inattendus vont venir compliquer ce séjour qui s'achèvera de façon abracadabrantesque au sommet de la Tour Eiffel !