Un élève du lycée est mort subitement, assassiné lors d'un règlement de compte entre gangs. Milo, Bacassie et Mawa, en quête de reconnaissance, tentent de ramener la lumière de cette affaire sur eux. Se faisant passer pour des proches du défunt, ils mentent aux journalistes dans le but de passer à la télévision. Mais en voulant à tout prix être sous les feux des projecteurs, les trois compères commencent à éveiller les soupçons et à mettre leur propre vie en danger... Dans cette pièce de théâtre, le jeune Yvann Adepo reprend la plume pour nous offrir un scénario plein de fraîcheur et de rebondissements.