Suzanne et la rivière

Un récit initiatique d'une grande tendresse magnifiquement illustré par Ian De Haes Une petite souris suit les méandres d'une rivière sur une embarcation de fortune. Durant son parcours, elle rencontre un écureuil, une araignée, un groupe de grenouilles et, à chacune, elle livre un pan de son passé : ses goûts, sa voisine Ourse, ses peurs, les raisons de son départ... et ses doutes sur son identité. Ian De Haes et Charlotte Bellière ont reçu le prix de la SCAM 2019 pour le livre Le géant ou l'incroyable aventure des émotions L'album Superlumineuse de Ian De Haes figure dans les finalistes 2020 pour le Prix des Libraires du Québec. Ian De Haes était dans les 50 finalistes du Golden Pinwheel young illustration competition 2020. Shanghai. Ce sont plusieurs centaines d'illustrateurs du monde entier qui y participent. La classe des mammouths est lauréat du Prix des incos, CE2/CM1, 2021-2022.