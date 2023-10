Dessiner les mangas

Apprenez à dessiner le manga grâce à une progression basée sur la pratique car le dessin, c'est 10 % de technique et 90 % de pratique ! Découvrez un ouvrage basé sur l'observation plus que sur les théories avec une progression par la pratique grâce aux entrainements de dessin étape par étape. Apprenez à dessiner 30 personnages de mangas : chibbi, héros, mécha, gobelin, sorcière, ninja, cyborg, etc. Ce guide contient les incontournables d'une méthode de dessin de mangas : les conseils pour se procurer le bon matériel ; les entraînements pour maîtriser les bases du dessin : l'anatomie et le mouvement des corps, les ombres, les décors et les cases ; les conseils et exercices pour créer sa propre histoire. Un livre accessible dès 10 ans !