Coffret intégrale ALMA (Nouvelle édition)

Dans un monde en ruine où l'humanité semble avoir été anéantie, Ray part à la recherche d'autres éventuels survivants, sous le regard inquiet de son amie Trice. Face à une attaque venue du ciel, Trice s'interpose pour protéger Ray et révèle un secret gardé depuis bien longtemps... Commence alors pour le jeune homme un long voyage guidé par les paroles de son amie. Et voilà un autre coffret pour les fêtes de fin d'année regroupant l'intégrale de la série Alma. L'occasion parfaite pour découvrir cette courte et captivante série de science-fiction. En 2015, Shinji Mito a remporté le prix du jeune talent Quatre saisons du magazine Afternoon (publié aux éditions Kodansha) pour son one shot Allegro. Après une histoire courte en 2016, il imagine les deux tomes de Dareka no sekai puis se consacre à Alma prépublié dans le Weekly Young Jump entre 2019 et 2020. Dans cette oeuvre d'anticipation où humains et machines s'affrontent sans merci, Shinji Mito fait cohabiter cet univers SF post apocalyptique avec le monde intérieur très poétique, et teinté d'humour, du héros. A souligner : les dessins incroyables du mangaka.