Lecteur ou spectateur, vous êtes face à un choix. Vous avez entre vos mains le destin de Ryan et Jules. Vous devez choisir entre la tragédie et le drame. Jules, lycéen, victime de harcèlement, est renvoyé de chez lui par son père à la suite de son coming-out. Ryan, lui, sort avec la plus belle fille du lycée, Virginie. Il cherche son identité sexuelle. Transformation psychologique, acceptation de soi, homosexualité sont au coeur de cette pièce autour de la problématique du genre et des préoccupations de la jeunesse actuelle.