Les super pouvoirs des animaux marins

L'avenir de la Terre se joue en mer ! Plonge dans les profondeurs aux côtés de Maud Fontenoy, ambassadrice des océans, et découvre 11 animaux marins aux pouvoirs extraordinaires. En observant chacun d'eux, les chercheurs et les océanographes ont découvert des secrets fabuleux qu'ils ont mis à notre portée : une fascinante méduse qui une fois adulte revient à l'état de larve puis recommence à grandir, nous faisant rêver d'immortalité ; des éponges de mer filtrantes capables de nettoyer les océans ; des colonies de manchots qui donnent des idées aux architectes pour conserver la chaleur ; des requins et des baleines qui sauvent des vies en inspirant la médecine... Autant d'animaux qui sans le savoir nous protègent... et que nous devons avant tout protéger !