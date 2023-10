A Los Angeles, ville du cinéma, les stars d'Hollywood ne sont pas des êtres virtuels, vivant sur papier glacé ou sur un écran ; ainsi vous pouvez les rencontrer au hasard d'une promenade, dans un restaurant, en faisant votre jogging. Martine Couralet-Laing, habite Mulholland-Drive et nous raconte toutes ces rencontres, depuis vingt ans quelle les côtoies, pour des raisons professionnelles ou de simple voisinage. Certaines sont devenues des amies de cette Française, comme Jacqueline Bisset, immense actrice. Partons avec elle à la rencontre de Sharon Stone qui pratique le rêve éveillé, de ces cimetières qui sont en vente, de Harrison Ford qui n'arrête pas de se cracher en avion, de Marilyn, harcelée, de Mariah Carey, si enthousiaste, des abris anti-nucléaires autour des piscines, des salades qui font accoucher, des coyotes qui rôdent... mais aussi de ces mexicains sans-papiers arrivés là après un long et parfois dramatique parcours. Et puis, laA lumière si belle, ouatée, comme nulle part ailleurs, qui baigne la ville d'une vraie douceur. Ce Los-Angeles-là, c'est celui de Martine Couralet-Laing et elle nous invite à le découvrir et à partager ce rêve.