Meurtre à Balmoral

Pour célébrer Noël, les Windsor sont réunis en petit comité dans leur château écossais de Balmoral. Le roi s'apprête à prendre la parole pour une annonce capitale - va-t-il enfin désigner son successeur ? - quand il s'écroule... raide mort ! Un The Crown à la sauce Cluedo, un délicieux huis clos qui séduira tous les fans d'Agatha Christie et de cosy crimes. Quand The Crown rencontre Petits Meurtres en famille Pour célébrer Noël, les Windsor sont réunis en petit comité dans leur résidence écossaise, le château de Balmoral. Alors qu'une tempête de neige fait rage au-dehors, et qu'un délicieux déjeuner les attend, le roi se lève. Mais, alors qu'il porte un toast avant de prendre la parole pour une annonce capitale, il s'écroule... raide mort ! Qui a pu empoisonner le roi ? Son épouse Marjorie, alcoolique notoire, son frère David, dont la réputation est entachée par différents scandales, ses filles jumelles, Maud et Emeline ? Son petit-fils Matthew, qui se verrait bien sur le trône ? Petit meurtre en famille ou complot destiné à ébranler la monarchie anglaise ? Jonathan, le chef cuisinier du roi, doit maintenant troquer sa toque pour sa tenue de limier et résoudre ce meurtre en chambre close...