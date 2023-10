Le Grand Guide des Huiles essentielles Hydrolats Huiles végétales. Propriétés et utilisations

Huiles essentielles, eaux florales/hydrolats ou encore huiles végétales, voilà des ingrédients naturels qui font maintenant partis de notre quotidien. A une époque où le retour au simple, au naturel est plébiscité par de nombreux acteurs industriels et le grand public, il est important de mieux connaitre ces extraits, leurs propriétés mais aussi leurs dangers potentiels pour mieux les utiliser. C'est le défi relevé par un collectif de spécialistes des produits naturels, amoureux de ces beaux ingrédients : sourceurs de matières premières, acheteurs d'ingrédients naturels, phytochimistes, spécialistes de l'extraction du végétal, cosméticienne, parfumeurs, pharmaciens/aromathérapeutes, experts en réglementation des extrait végétaux, cuisinier... Ce guide amoureux a pour objectif d'initier le lecteur à la botanique, la physiologie végétale, la chimie des produits naturels afin de bien comprendre les modes d'obtention et les utilisations de ces extraits. Puis de présenter sous formes de fiches synthétiques et pédagogiques les principales huiles essentielles, hydrolats et huiles végétales avec de nombreux exemples et recettes d'applications ou d'utilisation par la cosméticienne, l'aromathérapeute ou le le cuisinier, sans oublier les précautions d'usage et la règlementation européenne. Sommaire : 1. GénéralitésIntroduction – Notions de botanique – Des plantes clairement identifiées avec une bonne traçabilité – Les principales catégories de plantes aromatiques, médicinales et oléagineuses – Les valorisations des plantes, un savoir traditionnel devenu une nécessité – Les plantes, des usines à molécules très variées 2. Le monde des huiles essentielles : histoire, culture, extraction, composition et applicationDéfinition – Histoire – Procédés conventionnels et innovants – Le commerce mondial – La place de la France – Composition – Propriétés et utilisations – Utilisation domestique+ 59 fiches illustrées3. Le monde des hydrolats et des eaux florales : histoire, culture, extraction, composition et applicationDéfinitions – Histoire – L'obtention – Eaux florales et hydrolats : quelles différences ? – La conservation, un problème majeur – Le commerce – Composition – Propriétés et utilisations – Utilisation domestique+ 53 fiches illustrées4. Le monde des huiles végétales : histoire, procédé de trituration, composition et applicationDéfinition – Histoire – Obtention et raffinage – Composition – Propriétés et utilisations – Le marché – Qualificatifs règlementaires et critères de qualité/contrôle – Utilisation domestique+ 44 fiches illustrées