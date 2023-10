Préparation physique des sports collectifs. Basket, football, hand, rugby, volley

S'il existe de nombreux livres qui abordent l'entrainement ou la performance sportive dans un sport particulier ou la préparation physique de manière générale, aucun n'a pour sujet la préparation physique pour les sports collectifs. Après avoir étudié la performance en sports collectifs, les techniques et méthodes de développement de la forme sportive et enfin la technologie au service de l'entraînement et de la préparation physique, les auteurs traitent la préparation physique en basket (Comment rendre des géants véloces ? ), en football (Comment préparer des sprinters à répétitions ? ), en hand ball (Comment préparer des lanceurs à répétition ? ), en rugby (Comment rendre des combattants dans une activité collective, forts, rapides et robustes aux chocs ? ), en volley ball (Comment préparer des sauteurs à répétition ? ). Le livre se termine par deux chapitres portant sur la récupération et le suivi du sportif. Ce livre comble un vide et apporte un éclairage scientifique et pratique pour les enseignants et les étudiants en STAPS, les professeurs d'EPS, les entraineurs et les préparateurs physiques.