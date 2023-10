365 jours pour adopter les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Plannings d’exercices, calendrier d’actions, checklists...

Depuis Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, vendu à plus de 25 millions d'exemplaires à travers le monde et traduit en 40 langues, Stephen Covey est LA référence mondiale du leadership. Dans Les 7 habitudes de ceux qui réussissent - Journal de bord, Stephen Covey nous lance un défi : passer à l'action et adopter ces 7 habitudes de la méthode Covey dans notre quotidien. Pour cela, il nous accompagne pas à pas vers un changement réel en proposant, chaque semaine, exercices, réflexions et conseils pratiques. Grâce à un plan d'action simple, la méthode Covey n'aura plus de secret pour nous !