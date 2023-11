Monstres marins

Ce livre nous emporte, à travers 40 oeuvres superbement reproduites, au coeur d'un bestiaire aussi monstrueux que sublime et fascinant. Dans les mers du monde entier, c'est au milieu de sirènes tentatrices, de baleines à bec féroce ou de serpents naufrageurs que les caravelles se fraient le chemin qui les mène, et nous aussi, vers des horizons nouveaux. Au moment où les grands voyages maritimes viennent de changer la géographie du monde connu, le bestiaire monstrueux le plus riche s'installe dans la cartographie. Puisant leurs sources aux textes de l'Antiquité et du Moyen Age comme aux récits des marins, ces animaux fabuleux gardent alors tout leur potentiel d'effroi. Les grands voyages maritimes viennent à cette époque de changer la géographie du monde connu, provoquant un ébranlement profond. Cosmographies, atlas et mappemondes présentent désormais un monde élargi et unifié qui donne à voir l'ancien et ce que l'on nomme alors le " Nouveau Monde " d'un seul coup d'oeil.