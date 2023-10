Ma déco Feng Shui. Guide pratique et nuancier de couleurs secteur par secteur

Comprenez les énergies qui vous entourent grâce au Feng Shui, cet art millénaire pour organiser l'espace, issu de la sagesse chinoise ! Avec cet outil, explorez le Feng Shui d'une façon légère, pratique, et artistique. Portez un regard nouveau sur votre lieu de vie ou de travail et trouvez des solutions concrètes et immédiates pour y vivre harmonieusement. L'éventail Feng Shui vous apportera des indications claires et complètes, secteurs par secteurs, pour mettre en pratique les principes du Feng Shui. Les nuanciers de couleurs vous aideront à harmoniser votre intérieur. Vous y trouverez une multitude de nouvelles idées d'aménagement, de décoration, et d'inspiration qui vous permettront d'évoluer et de vous épanouir ? !