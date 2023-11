Comment peut-on être zen

En cinquante chapitres pleins de bons sens et de lucidité, Jacques Castermane nous offre une voie d'action et de méditation laïque, au quotidien. Par sa vision d'un zen débarrassé des rites asiatiques, il nous conduit vers une nouvelle culture du silence et de la simplicité, nécessaire dans un monde de plus en plus compliqué et bruyant. Grâce à une meilleure connaissance du fonctionnement de notre esprit, il répond au désir de se changer soi-même : "Notre état de santé fondamental réside dans le calme intérieur".