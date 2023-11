Nous sommes des animaux poétiques

Un recueil de textes prononcés à travers le monde par Michèle Petit sur l'importance des arts et de la littérature dans nos vies tourmentées. Dans ce recueil de textes, Michèle Petit analyse la place de l'art et de la littérature en contexte de crise, crises qui ne cessent de se multiplier ces dernières années (guerre, changement climatique, sanitaire...). Il y est question de la beauté qui permet de transfigurer le pire après des guerres ou des attentats terroristes ; de la transmission culturelle dans l'exil qui est le lot de tant d'enfants, de femmes et d'hommes aujourd'hui ; de la façon dont la langue, quand elle est proche du chanté, permet de s'accorder à l'espace et à ce que nous appelons la nature ; des rêves que la littérature aide à retrouver ; des bibliothèques, ces maisons de la pensée où s'inventent de nouvelles manières de vivre ensemble ; des partages discrets autour des livres lors de la pandémie de Covid-19... Par différents biais, Michèle Petit rappelle que l'utilitaire ne nous suffit jamais et que nous ne pouvons être réduits à des variables économiques, ni même à nos rôles sociaux : nous sommes aussi, et peut-être avant tout, des animaux poétiques.