Hermann Nitsch - édition bilingue FR/ANG

En réponse à l'invitation de l'artiste par le musée de l'Orangerie à dialoguer avec les Nymphéas de Claude Monet, cet ouvrage permet de découvrir le "dernier" Nitsch et sa parenté élective avec le maître de l'impressionnisme, habité par une même obsession de la lumière et de la couleur. Artiste majeur de l'actionnisme viennois, dont il fut l'un des fondateurs, Hermann Nitsch (Vienne, 1938 - Mistelbach, 2022) est l'auteur d'un oeuvre d'art total d'une radicalité extrême, mêlant peinture, musique et performance. Si celui-ci culmine dans le "Théâtre des Orgies et des Mystères" , série de festivités et performances inspirée des rites antiques et chrétiens dont Nitsch avait forgé le concept dès 1957, ses toiles tardives témoignent d'une manière nouvelle, marquée par un chromatisme vibrant.