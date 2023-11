The Way I used to be

"Les quatorze années précédentes n'ont été qu'une répétition générale pour me préparer à bien la fermer maintenant". Une nuit, le monde d'Edie bascule et ses certitudes volent en éclats. Une nuit où le meilleur ami de son frère la viole et la laisse anéantie. Alors Edie enterre au plus profond de son être celle qu'elle était. Les amies, les mecs, plus rien ne pourra jamais être comme avant. Désormais, elle prendra tous les matins le chemin du lycée les poings serrés et les yeux secs.