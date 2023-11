Overwatch Declassified

L'histoire du jeu enfin révélée dans son intégralité ! Découvrez pour la toute première fois l'histoire complète d'Overwatch, de sa création à sa récente reformation ! Durant la crise omniaque, des héros de toute nationalité se sont rassemblés pour offrir une lueur d'espoir et venir en aide aux survivants éreintés, qui cherchaient à reconstruire un monde déchiré par la guerre. A la fin de la crise, leur rôle s'est développé pour aider l'humanité à résoudre certains challenges qui menaçaient la planète de part et d'autre. Pourtant, au moment de son apogée, Overwatch est dissoute, victime de conflits internes. Des années plus tard, au coeur d'une société en proie à l'injustice, les héros d'Overwatch décident de se rassembler à nouveau, prêts à se battre pour un avenir meilleur. Les joueuses et joueurs peuvent enfin retracer l'histoire complète d'Overwatch dans ce volume riche en informations déclassifiées sur les missions, les armes, les bandes-dessinées, les cinématiques et bien plus encore : LE livre à mettre entre les mains de tous les fans !