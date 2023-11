La joie du seigneur est votre rempart. Entretiens avec Philippine de Saint-Pierre à l'occasion de ses 80 ans

Archevêque de Paris, président de la Conférence des évêques de France, le cardinal André Vingt-Trois a été un acteur majeur de la vie de l'Eglise catholique dans la France des années 2000. Aujourd'hui retiré au milieu de ses frères prêtres du diocèse de Paris, il porte toujours un regard informé et stimulant sur les bouleversements que connaissent l'Eglise et la société. C'est pourquoi, à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, à l'heure où sa parole se fait plus rare, la chaîne KTO a voulu réaliser avec lui une série d'entretiens portant sur des thèmes aussi cruciaux que la famille et la transmission de la foi, l'avenir du sacerdoce, l'Eglise dans le monde de ce temps... Au fil des pages, les lecteurs entendront résonner les paroles d'un homme libre, un témoin de la foi et de l'espérance chrétiennes. Comme en écho, ils percevront aussi la voix du prophète Néhémie, qui non seulement donne le titre de ce livre, mais nous souffle encore le secret de la joie et de la paix intérieure.