La fin de la culture religieuse. Chronique d'une disparition annoncée

La laïcité et la question de la place des religions dans l'espace public nourrissent au Québec, depuis plusieurs années, de vifs débats dans le champ politique, de même que dans la société et dans le monde éducatif. L'ouvrage montre comment la décision récente du ministre de l'Education de réviser le programme d'éthique et culture religieuse et d'en supprimer les connaissances sur les religions illustre bien les tensions liées aux différentes conceptions de l'articulation entre liberté de conscience et liberté de religion, ainsi qu'aux représentations divergentes de la laïcité. Par une analyse historique approfondie des critiques de la culture religieuse, il met en scène les différents acteurs sociaux impliqués dans ces débats et déconstruit les arguments utilisés pour défendre leurs points de vue. Cet essai fait le constat que ces débats sont d'autant plus difficiles qu'ils sont chargés des maux emblématiques de notre époque : polarisation des opinions, tendance au complotisme, délégitimation des experts, confusion entre militantisme et analyse scientifique, ainsi qu'instrumentalisation idéologique et politique. L'ouvrage s'intéresse également aux nombreux défis que représente l'implantation d'un nouveau programme éducatif et lève le voile sur les modalités politiques et pédagogiques d'élaboration du cours de Culture et citoyenneté québécoise, destiné à remplacer celui d'ECR, par le biais d'une analyse critique. Enfin, il propose une réflexion sur les finalités de l'enseignement scolaire, et en particulier sur les tensions entre la mission d'instruction de l'école fondée sur la transmission de savoirs, et celle liée à la socialisation des élèves, visant notamment à les sensibiliser à des enjeux de société, qui caractérisent le monde éducatif contemporain.