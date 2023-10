L'horreur, la fumée brûlante, les plaintes étouffées, voilà ce qu'Ella a toujours connu. Bonne à tout faire du lupanar géré par la Marâtre, elle lutte pour survivre depuis sa plus tendre enfance. Pourtant, le destin n'est pas toujours ce que l'on croit. A l'aube de son dix-septième anniversaire, la Marâtre la convoque. Sa virginité a été achetée par le roi, l'affreux tyran d'Aska, réputé pour sa folie et son sadisme. Toutefois, elle n'est qu'une jeune orpheline. Détruite, brisée par la cruauté du souverain et laissée pour morte, son salut sera-t-il le néant ou cette étrange lueur bleue qu'elle distingue ? Ce livre aborde des sujets tels que le viol, la torture et le meurtre.