Je cultive le minimalisme

Le minimalisme, c'est bien plus que la réduction des biens matériels. Le minimalisme ne se limite pas à cette image d'intérieur dépouillé qu'on lui prête tant. L'auteure a découvert ce mode de vie il y a plus de dix ans et, depuis, n'a cessé d'y réfléchir. Elle s'est désencombrée matériellement - en étant maman de trois enfants - et a également opté pour un mode de vie tout autre : moins de relations et de situations toxiques, moins de normes sociales, comme l'incitation à toujours aller plus vite, la surstimulation par l'infobésité et les injonctions d'une forme de réussite. En élaguant sa vie petit à petit, elle s'est dirigée vers l'essentiel. Ce livre est une invitation à remplir sa vie de l'essentiel, dans son quotidien mais surtout dans son coeur. Il vous invite à jardiner votre vie comme un petit lopin de terre, pas à pas, cycle après cycle, pour être aligné à vos valeurs profondes et ne rien regretter plus tard. Cela prendra du temps, cela nécessitera de l'amour, mais le résultat sera là : vous serez reconnecté à la nature et à votre nature.