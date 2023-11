Tom Jefferson, tueur à gages reconnu aux Etats-Unis, est contacté par un proche de la CIA et de la mafia pour éliminer Fidel Castro. Un as-sassinat qui arrangerait tout le monde, politiques comme mafieux. Dans le même temps, ces der-niers font pression sur Kennedy pour qu'il aban-donne l'enquête lancée par son gouvernement contre le crime organisé, et s'il refuse, la mafia détient un enregistrement compromettant de Marilyn Monroe et lui. Mais lorsque Tom écoute cette cassette, c'est la voix de sa femme qu'il reconnaît... Quelques jours plus tard, celle-ci est retrouvée morte. Puis Tom disparaît. Alors qu'un vent de panique souffle sur ses commanditaires, la rumeur enfle : et s'il avait décidé de se venger, et d'assassiner Kennedy plutôt que Castro ? Des Etats-Unis à La Havane, Philip Kerr nous entraîne avec brio dans les pas d'un tueur à gages sans scrupules, dressant au passage le portrait acéré d'une Amérique divisée, gangrenée par la corruption et l'arrivisme. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Pascal Loubet