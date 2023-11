Le Grand Lenormand. Cartes oracle

Le chef-d'oeuvre de Mademoiselle Lenormand revisité et illustré par Mademoiselle Audrina ! Le Grand Lenormand est une référence de la cartomancie, mêlant mythologie, astrologie et géomancie. C'est avec une joie profonde et une passion dévorante que Mademoiselle Audrina s'est proposé de le revisiter et de l'illustrer, rendant son utilisation ludique, claire et accessible à tous. Vous découvrirez dans ce coffret 54 cartes riches en couleurs et en symboles : figures mythologiques, lettres, constellations, fleurs... Chacune de ces cartes abonde de messages cachés et de révélations sur votre avenir. Un livre explicatif vous présente différentes méthodes de tirage et vous aide à les interpréter. Bien plus qu'un outil, Le Grand Lenormand est une porte ouverte sur un autre monde, gorgé de mystères. Alors laissez-vous guider par cet oracle si puissant ! Ce coffret contient : - Un livre explicatif de 160 pages tout en couleurs. - 54 cartes magnifiquement illustrées. - Un sac en satin pour protéger vos cartes.