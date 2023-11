Collectionner les tombes est un projet d'édition qui s'appuie sur le fonds photographique d'André Chabot. Constitué de plus de 250 000 photographies de cimetières, André Chabot dresse un inventaire funéraire photographié dans plus de soixante-dix pays depuis 1972. A la fois livre d'artiste et catalogue, Collectionner les tombes propose une balade dans ces archives funéraires atypiques et méconnues. L'ouvrage est préfacé par Sylvain Besson, (musée Nicéphore Niépce) et accompagné d'un essai d'Ambre Charpier sur le devenir du funéraire.