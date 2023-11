Une journée au Louvre

Nob nous fait redécouvrir avec humour une trentaine des chefs-d'oeuvre les plus célèbres du Louvre ! Explorez les galeries grâce à une ribambelle de gags qui portent un regard décalé, touchant et instructif sur les plus belles oeuvres du musée. Un point de vue plein de fantaisie et d'esprit sur l'art et sa réception.